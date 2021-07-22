Турчак пообещал снижение цен на "борщевой набор" в течение двух недель

Цены на овощи будут снижены в два этапа, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Прежде всего это коснется картошки, капусты, лука, моркови, свеклы, помидор и огурцов.

"Очевидно, что ценник упадет - первый раз через две недели, и второе снижение мы планируем к концу августа", - сказал он в ходе беседы с фермерами Алтайского края. Турчак уточнил, что с федеральными торговыми сетями вопрос будут доработан в ближайшее время.

Он также подчеркнул необходимость увеличения числа фермерских ярмарок. По его словам, это автоматически даст снижение цен.