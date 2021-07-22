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22.07.2021 19:01
Рубрика: Общество

Ученые: Антитела у переболевших COVID-19 сохраняются больше года

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Финские исследователи изучили стойкость антител у людей, которые болели коронавирусом шесть месяцев назад и более, и пришли к выводу, что даже спустя двенадцать месяцев после перенесенного заболевания, антитела сохраняются.

Фото: РИА Новости
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Ученые протестировали переболевших весной 2020 года: 1292 человека через полгода после заражения и 367 - через год. 15 процентов от первых и 13 от вторых перенесли коронавирусную инфекцию тяжело и лежали в больнице.

Так, у 97 процентов человек из изучаемой группы были обнаружены антитела IgG через год после заражения, говорится в сообщении Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL). При этом уровень иммуноглобулинов в этом случае был на треть ниже, чем через полгода после заражения.У тяжелых больных уровень антител был значительно выше, и через год после болезни они присутствовали в организме.Так, ученые сделали вывод о том, что если уровень антител изначально был высоким, они сохранятся и через год.

- Исследование уровней антител после заболевания коронавирусом дает важную информацию, которая поможет оценить защиту и продолжительность действия вакцин, - говорит представитель института Мерит Мелин.

Отмечено, что имеющиеся антитела действовали против новых штаммов значительно хуже, чем против изначального. По мнению исследователей, лучше всего со штаммами борется вакцинация, поскольку защита от заболеваний основана не только на антителах, но и на клеточном иммунитете и клетках памяти, которые активируются при встрече с патогеном.

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