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Умерла одна из первых красавиц греческого кино Гели Мавропулу

Новости
    22.07.2021, 13:23
Текст:   Олег Усков

19 июля, в один день с Толисом Васкопулосом, в возрасте 88 лет скончалась греческая актриса театра, кино и ТВ Гели Мавропулу.

Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на коллег артистки, не называя причин смерти.

Гели родилась в 1932 году в Салониках в большой артистической семье. Училась во Французской академии в Афинах, далее - в престижном Theatro Technis.

На сцене дебютировала в 1955-м. Сниматься начала двумя годами ранее, став главной греческой кинодивой тех лет.

На счету - более пятидесяти проектов. Лауреатка ряда национальных наград.

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