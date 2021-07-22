Умерла одна из первых красавиц греческого кино Гели Мавропулу

19 июля, в один день с Толисом Васкопулосом, в возрасте 88 лет скончалась греческая актриса театра, кино и ТВ Гели Мавропулу.

Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на коллег артистки, не называя причин смерти.

Πέθανε σήμερα στα 88 της χρόνια η Γκέλυ Μαυροπούλου, ηθοποιός με πλούσια καριέρα σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση (βλ. Άγνωστος Πόλεμος). Ίσως ο καλύτερος κινηματογραφικός ρόλος της ήταν στο "Η Κυρία Του Κυρίου" (1962) ως καπάτσα σύζυγος του Ντίνου Ηλιόπουλου. /1 pic.twitter.com/poevL44BBC — Thanassis (@theiosthanassis) July 19, 2021

Гели родилась в 1932 году в Салониках в большой артистической семье. Училась во Французской академии в Афинах, далее - в престижном Theatro Technis.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας Γκέλυ Μαυροπούλου 😢 pic.twitter.com/BsKSsNnTVL — 🌞Καίτη Φίνου🎭♑🇬🇷 (@kfinoy) July 19, 2021

На сцене дебютировала в 1955-м. Сниматься начала двумя годами ранее, став главной греческой кинодивой тех лет.

На счету - более пятидесяти проектов. Лауреатка ряда национальных наград.