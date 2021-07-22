В 2021 году исполняется 300 лет со дня провозглашения России империей

В этом году исполняется 300 лет со дня провозглашения России империей. Второго ноября 1721 года Петр I, победоносно завершив Северную войну, принял на себя императорский титул, а Российское царство официально стало называться Российской империей. Победа над шведами выдвинула Россию в число крупнейших европейских государств. Как будем отмечать эту важнейшую дату в истории отечественной государственности, рассказали члены общественного оргкомитета празднования.

Государственный исторический музей готовится серьезно и давно, заявил его директор Алексей Левыкин и напомнил, что ГИМ когда-то назывался Всероссийским императорским музеем имени цесаревича Александра Александровича и с первого дня своего создания был призван освещать и популяризировать историю государства российского, в том числе и Российской империи.

Накануне 300-летия в выставочном комплексе ГИМ откроется экспозиция под названием "Империя", которая будет представлять историю различных народностей, населявших страну, в том числе историю белорусского, русского и украинского народов.

- У нас появилась новая музейная площадка в Туле. Это не филиал, а полноценная часть Государственного исторического музея, где созданы все условия для организации выставок. И в сентябре мы открываем там экспозицию "Романовы", посвященную династии, чья деятельность привела к образованию империи и содействовала ее существованию, - рассказал Левыкин.

Новым экспозициям будут сопутствовать специальные лекционные курсы и просветительские программы для детей об истории России. Теме империи посвятят многочисленные публикации в соцсетях. На этот источник популяризации исторических знаний директор музея особенно рассчитывает. "В связи с ковидом посещаемость многих музеев, в том числе и Исторического, упала на четверть. Мы сами вынуждены ограничивать число посетителей, чтобы выполнить предписания санэпиднадзора. Но за полтора года мы приобрели огромную сетевую аудиторию: она увеличилась на 15 миллионов человек".

Музей серьезно готовится к еще одному юбилею - в 2022 году будет столетие СССР - "достойного продолжателя Российской империи по масштабу своих деяний", добавил директор ГИМ.

"Империя была провозглашена по итогам Северной войны, Петр I стал первым всероссийским императором, а Россия заявила о себе как о могущественной европейской державе. Кстати, в этом никто тогда не сомневался, - подчеркнул депутат Госдумы РФ Константин Затулин. - Это было качественное изменение, а не просто переименование страны. Империя стала наднациональным государством, в котором даже при переписи указывалось не "русский, белорус или украинец, а конфессиональная принадлежность граждан". Празднованию 300-летия Российской империи будет посвящена научная конференция, которую запланировал Институт стран СНГ, возглавляемый Затулиным.

Не останется в стороне и Российское историческое общество (РИО), сообщил президент Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Карпов. По его мнению, нужно изучать историю формирования империи без всяческих идеологических доминант и предрассудков: "РИО продумана серия мероприятий как в Москве, так и в разных городах нашей страны".

Образование рядом с собой мощного и статусного государства европейские страны, по словам историка, признавать не торопились. Первым Российскую империю признала Пруссия, союзник Россия в Северной войне. Затем побежденная Швеция, далее Дания. И только в царствование дочери Петра - Елизаветы Петровны она была признана Османской империей, затем Австрией, Англией, и, наконец, Францией. Последней была Польша - при Екатерине Второй.

"Именно с Ништадтского мира Россия стала ведущей мировой державой. Это историческое событие важно для национального самосознания. Важно нам самим понять, что Россия с этого момента самоопределилась не просто как монархия и автократия, а как огромное универсалистское наднациональное державное государство с миссионерскими задачами, не только религиозными, но и геополитическими по отношению ко всем своим территориям", - подчеркнул Сергей Карпов.