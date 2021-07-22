В Германии ожидают результатов от энергетического партнерства с РФ

Немецкий бизнес в России с облегчением и оптимизмом воспринял решение США отказаться от применения экстерриториальных санкций в отношении такого крупного российско-европейского проекта как "Северный поток-2". Газопровод дает наилучшие возможности для будущего в том числе с учетом возможной транспортировки водорода, говорится в заявлении Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП).

"Тот факт, что Вашингтон и Берлин уладили свои разногласия по газопроводу "Северный поток - 2", и то, что этот чрезвычайно важный для Европы проект теперь может быть реализован, является хорошим знаком", - отметил президент ВТП Райнер Зеле.

По его словам, в трудные времена особенно важно, чтобы между Россией и Европой были такие флагманские проекты, позволяющие сохранять инвестиционную безопасность европейской энергетики. Природный газ является абсолютно необходимой переходной технологией.

Зеле полагает, что с учетом европейской "Зеленой сделки", призванной к 2045 году сделать Евросоюз климатически нейтральным, открываются возможности для успешного сотрудничества с Россией в сфере экологичных источников энергии. В этой связи важно, чтобы энергетическое партнерство, которое в течение десятилетий с успехом развивалось в области нефти и газа, в 21 веке было продолжено в сфере возобновляемых источников энергии.

По данным опроса ВТП, 94 процента немецких компаний, зарегистрированных в России, считают, что "Северный поток-2" важен или даже незаменим для средне- и долгосрочного энергоснабжения Европы, тогда как 97 процентов респондентов высказались за завершение строительства и ввод трубопровода в эксплуатацию.