В Германии назвали "Северный поток-2" ключевым инфраструктурным проектом

Германия и США согласовали совместную декларацию по урегулированию конфликта вокруг газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море. В том числе, это предусматривает укрепление европейской энергетической безопасности и приверженность сотрудничеству в области климатической политики, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

"Мы надеемся, что германо-американское соглашение по "Северному потоку-2" устранит годы неопределенности для вовлеченных компаний и, наконец, расчистит путь для этого важного европейского энергетического проекта", - отметил Гермес.

По его словам, газопровод "Северный поток-2" является инфраструктурой для будущего энергоснабжения Германии и Европы. В краткосрочной перспективе он поможет компенсировать быстро падающую добычу природного газа в Нидерландах и Норвегии и растущий спрос на газ из-за отказа от угля и ядерной энергетики. В среднесрочной перспективе трубопровод имеет большой потенциал для транспортировки водорода и развития надежного энергетического партнерства с Россией, которое на протяжении десятилетий переросло в климатическое.

Европейская энергетическая политика должна по-прежнему определяться в Брюсселе, а не в Вашингтоне. Однако заявленная тесная координация между США и Германией в области энергетической и климатической политики в Центральной и Восточной Европе может внести важный вклад в борьбу с изменением климата, указал председатель Восточного комитета.

Справка "РГ"

Восточный комитет немецкой экономики способствует развитию бизнеса в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Организация объединяет шесть ведущих бизнес-ассоциаций Германии и 350 компаний.