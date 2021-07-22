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22.07.2021 18:33
Рубрика: Общество

В Испании и Андорре запустили акцию "Толковый словарь Даля"

Текст: Елена Новоселова
Акцию "Толковый словарь Даля" к юбилею знаменитого русского лексикографа запустил молодежный совет Союза организаций российских соотечественников Испании и Андорры совместно с Российским образовательным центром. Как подчеркивают авторы идеи, цель творческого марафона - это поддержка преподавания русского языка и литературы в России и за рубежом, популяризация российской культуры и русского языка.
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Акция началась 22 июля и завершится 22 ноября, в 220 день рождения Владимира Ивановича Даля. К участию приглашаются учителя и ученики русских школ и образовательных центров за рубежом. Им нужно ежемесячно делать публикацию в любых социальных сетях об интересных фактам или словах, которые описаны в Толковом словаре Даля под тегами #толковыйсловарьдаля и #толковыйсловарьдаля_молсовет.

Фото: iStock
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Еще одна сфера для творчества - это видео на тему "Толковый словарь Даля. Мое открытие" с рассказом о том, что больше всего поразило в словаре.

"Толковый словарь Даля - это больше чем словарь. Это наследие талантливого российского народа, - пишут организаторы на сайте Союза организаций российских соотечественников Испании и Андорры. - В чем же уникальность и "избыточная щедрость" этого словаря? Даль приводит все возможные слова от корня слов. Этот словарь служит не столько для справочного использования, сколько для пробуждения вкуса и творческой способности к языку. Неслучайно этой книгой вдохновлялись такие писатели, как А. Белый и В. Хлебников, С. Есенин и А. Солженицын".

Справка "РГ"

Владимир Иванович Даль - собиратель сказок, пословиц и поговорок, посвятивший этому делу более 50 лет своей жизни и создавший "Толковый словарь живого великорусского языка" (1863-1866), который внес огромный вклад в развитие русского языка и лексикографии.

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