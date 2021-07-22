В Италии ввели расширенную версию "зеленного пропуска"

Кабмин Италии во главе с Марио Драги одобрил законопроект, согласно которому с 5 августа на территории Апеннин будут широко использоваться "зеленые пропуска".

Данный документ, представляющий собой QR-код, выдается на основе справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов. В настоящее время его используют только для участия в свадебных церемониях и для прохода на стадионы.

С начала августа, в разгар периода отпусков, без "зеленого пропуска" гражданам старше 12 лет нельзя будет посетить стадионы, спортзалы, бассейны, термальные курорты, музеи, конференции и выставки. Уточняется также, что если гражданин решит пообедать или отужинать в закрытом зале ресторана, то обязан будет доказать факт вакцинации хотя бы одной дозой. При этом потребление за барной стойкой и на открытом воздухе разрешается всем, как вакцинированным, так и не вакцинированным лицам.

Вопреки надеждам, власти так и не решились открыть дискотеки, а также продлили режим ЧС до 31 декабря 2021 года.

Ожидается, что вопрос о распространении зеленого сертификата на общественный транспорт будет принят в сентябре.

В любом случае одобренный правительством декрет должен еще пройти через итальянский парламент. Вполне вероятно, что некоторые его положения будут пересмотрены и дополнены.