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Рубрика: Экономика

В Минпромторге прокомментировали итоги полугодия по промпроизводству

Текст: Евгения Думанская

По итогам июня в России объем промышленного производства вырос на 10,4% по сравнению с июнем прошлого года. В первом полугодии рост составил 4,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

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Как отметили в Минпромторге, рост объемов показало большинство отраслей, за исключением добычи металлических руд, производства табачных изделий и электрического оборудования.

Так, добыча полезных ископаемых в июне выросла на 13,8% в годовом выражении, хороший рост показала обрабатывающая промышленность - на 6,4% по сравнению с июнем прошлого года.

"Очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром и мебельное производство", - говорится в комментарии ведомства, поступившем в "Российскую газету".

В июне индекс производства автотранспорта, прицепов и полуприцепов составил 131,5%, показав рост на 31,5%. Мебельное производство увеличилось на 32,1%.

Легковых автомобилей в июне выпустили 123 тысячи штук. Это на 9,3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 16,9% - чем в июне 2020 года. Всего в первом полугодии произведено 736 тысяч "легковушек", что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 44,3%.

Производство грузовых автотранспортных средств в июне выросло на 36,7% по сравнению с маем 2021 года, и на 78,9% к июню 2020 года. Всего было собрано 17 тысяч таких автомобилей.

В Минпромторге добавили, что в целом за 6 месяцев 2021 года выпуск продукции в обрабатывающей отрасли вырос на 8,2% по сравнению с январем-июнем 2020 года.

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