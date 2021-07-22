В России сократилось производство подсолнечного масла

В июне производство продуктов в России выросло на 2,4% в сравнении с июнем прошлого года и на 7,2% в сравнении с июнем "допандемийного" 2019 года. К июню прошлого года макарон, риса, гречки выпущено больше, а мяса, рыбы, подсолнечного масла - меньше, следует из данных Росстата.

Так, пшеничной и пшенично-ржаной муки в июне 2021 года произведено на 7,1% больше, чем в июне 2020 года. Однако за первое полугодие объем производства снизился на 7,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Производство макарон увеличилось на 8,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Хлебобулочных изделий недлительного хранения изготовлено на 3% меньше, чем в июне 2020 года. Но за шесть месяцев 2021 года объем производства оказался меньше на 4,4%, чем за первое полугодие прошлого года.

В сравнении с июнем прошлого года серьезно увеличилось производство риса (в 2,2 раза) и гречки (на 50,6%). Выросло также производство сахара и шоколадных изделий. Выпуск сахара увеличился на 38,4% в сравнении с июнем прошлого года. За первое полугодие 2021 года его произведено на 28,7% меньше, чем за январь-июнь 2020 года. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено на 7,1% больше, чем в июне 2020 года.

Однако сократилось производство рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла. Нерафинированного произведено меньше на 35,7% (до 297,7 тыс. тонн) июнь к июню. Всего за первое полугодие его произведено 2,7 млн тонн - на 17,2% меньше, чем за январь-июнь 2020 года. В июне выпуск рафинированного подсолнечного масла снизился на 14,8% (до 162,9 тыс. тонн) в сравнении с июнем прошлого года. За первое полугодие производство нерафинированного масла составило 1,1 млн тонн - на 17,3% меньше, чем за январь-июнь 2020 года.

Производство молока увеличилось на 6,9% по отношению к июню прошлого года. За первое полугодие этот показатель вырос на 2,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Масла сливочного произведено на 4,3% меньше, чем в июне 2020 года. За шесть месяцев этого года его произведено на 3,1% меньше, чем за январь-июнь 2020 года. Сметаны к показателям июня прошлого года было изготовлено на 1,1% больше, творога - на 1,1% больше. А вот производство сыров снизилось на 4,1%.

Производство мяса в июне снизилось. Но в сравнении с первым полугодием прошлого года объем производства за первые шесть месяцев этого года оказался выше. Так, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено на 3,2% по отношению к июню прошлого года. Но за шесть месяцев 2021 года их производство оказалось выше на 0,7%, чем за январь-июнь прошлого года.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено на 4,8% меньше, чем в июне 2020 года. А вот говядины и телятины произвели на 16,9% больше, чем в июне 2020 года. Объем производства охлажденного мяса птицы оказался выше на 1,3%, чем в июне 2020 года.

Мороженой рыбы в июне произведено на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые шесть месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 12,6% в сравнении с январем-июнем 2020 года.

Филе рыбного мороженого выпущено больше, чем в июне прошлого года, на 54,5%, а свежего или охлажденного рыбного филе - на 5,7%.

Более чем на четверть увеличился выпуск минеральной природной питьевой воды в сравнении с июнем прошлого года. Выпуск питьевой воды, в том числе газированной, также увеличился на 3,9% по сравнению с июнем прошлого года.

Пива, водки, вин было выпущено меньше. Производство пива сократилось на 1,8% к показателям июня прошлого года. По данным Росалкогольрегулирования, производство водки сократилось по сравнению с июнем 2020 года на 5,6%, вин - на 18,5%. Увеличилось лишь производство коньяка - на 22,2%.