В Ростове впервые проведена операция по пересадке роговицы ребенку

В Ростовской областной детской клинической больнице впервые проведена операция по пересадке роговицы ребенку. Донская столица стала третьим центром страны, где проводятся такие операции маленьким пациентам.

Высокотехнологичная операция по кератопластике длилась полтора часа. Ее проводили ростовские хирурги-офтальмологи, прошедшие специальную стажировку в Москве.

Сейчас, по оценкам докторов, 16-летний пациент, у которого серьезные проблемы с глазами были с рождения, чувствует себя хорошо. Впереди у него длительная реабилитация. Окончательный результат можно будет оценить через год. Операция по кератопластике технически сложная. Специалисты вырезают участок роговицы в месте, где есть помутнение, и на это место пришивают взятую из трансплантата прозрачную часть.

- Пока мы не можем с уверенностью говорить, что роговица приживется. - комментирует "РГ" главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников. - Прогноз зависит от многих факторов, в том числе от иммунитета и реакции организма. После нее пациенту предстоит принимать специальные препараты в течение трех месяцев. А через полгода будут сняты швы. По статистике, до 90 процентов таких операций проходит с положительным результатом, даря детям возможность видеть.

Отметим, что пересадка роговицы в нашей стране пока не очень распространенная операция. И тот факт, что ее теперь делают детям, говорит о высоком классе хирургов и достойном оснащении клиники. До конца года планируется проведение еще пяти подобных операций.

В ростовской ОДКБ готовы принять юных пациентов с патологиями органов зрения в возрасте от года до 15 лет. Взрослым подобные операции успешно проводят уже два года. Проводят по квотам в рамках ОМС.

Кстати, на базе областной клинической детской больницы скоро появится инновационный хирургический комплекс, строительство которого будет вестись в рамках реализации нацпроекта "Здоровье".

Цифра

90 процентов операций по замене роговицы проходит успешно