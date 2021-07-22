В Ростове впервые проведена операция по пересадке роговицы ребенку

Высокотехнологичная операция по кератопластике длилась полтора часа. Ее проводили ростовские хирурги-офтальмологи, прошедшие специальную стажировку в Москве.
Сейчас, по оценкам докторов, 16-летний пациент, у которого серьезные проблемы с глазами были с рождения, чувствует себя хорошо. Впереди у него длительная реабилитация. Окончательный результат можно будет оценить через год. Операция по кератопластике технически сложная. Специалисты вырезают участок роговицы в месте, где есть помутнение, и на это место пришивают взятую из трансплантата прозрачную часть.
- Пока мы не можем с уверенностью говорить, что роговица приживется. - комментирует "РГ" главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников. - Прогноз зависит от многих факторов, в том числе от иммунитета и реакции организма. После нее пациенту предстоит принимать специальные препараты в течение трех месяцев. А через полгода будут сняты швы. По статистике, до 90 процентов таких операций проходит с положительным результатом, даря детям возможность видеть.
Отметим, что пересадка роговицы в нашей стране пока не очень распространенная операция. И тот факт, что ее теперь делают детям, говорит о высоком классе хирургов и достойном оснащении клиники. До конца года планируется проведение еще пяти подобных операций.
В ростовской ОДКБ готовы принять юных пациентов с патологиями органов зрения в возрасте от года до 15 лет. Взрослым подобные операции успешно проводят уже два года. Проводят по квотам в рамках ОМС.
Кстати, на базе областной клинической детской больницы скоро появится инновационный хирургический комплекс, строительство которого будет вестись в рамках реализации нацпроекта "Здоровье".
Цифра
90 процентов операций по замене роговицы проходит успешно