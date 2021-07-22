В Совфеде прогнозируют увеличение давления на Россию в связи с выборами

Чем ближе к сентябрю, тем больше будет информационных вбросов с целью дискредитировать избирательный процесс и результаты голосования, считают в рабочей группе Совета Федерации по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.

"Мы должны понять, что по мере приближения к выборам ситуация будет накаляться. Сейчас под прицелом наше решение о проведении голосования в трехдневный срок, использование электронного голосования", - заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании группы в четверг. Сенатор отметил, что усилия Запада сфокусированы на организации информационных вбросов для дискредитации предстоящего голосования и поддержке различных деструктивных политических сил.

Число пытающихся влиять на выборы иноагентов за 5 лет выросло в 2,7 раза

Количество некоммерческих организаций и объединений с финансированием из-за рубежа выросло с 53 до 145, то есть в 2,7 раза по сравнению с кампанией 2016 года, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов. По его мнению, сейчас прощупываются различные направления атак для возможного протеста. "Организации, выполняющие функции иностранного агента, делают почти ежедневные информационные вбросы, которые, с одной стороны, должны подлить масла в социальный протест, а с другой - перетащить его в политическую сферу текущих выборов", - пояснил представитель ЦИК.

В МИД не питают иллюзий по ослаблению давления на страну в преддверии выборов, констатировал замдиректора департамента информации и печати дипведомства Олег Гаврилов. По его словам, на Западе делают акцент на подготовку политических плацдармов для дискредитации выборов. Один из них - доклад комитета по международным делам Европарламента, который одобрен 15 июля. "Мало того, что он изобилует откровенно антироссийскими пассажами, так еще и содержит прямой призыв готовиться к непризнанию выборов, - сказал Гаврилов. - Сформулирована оговорка: в случае их проведения с нарушением демократических принципов и международного права - как лейтмотив будущего обоснования попыток вмешательства в наши электоральные процессы". Из более чем 30 тысяч фейков, которые с начала года выявили киберволонтеры Общественной палаты, десятая часть связана с выборами, рассказал член ОП, первый зампред координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. "В сентябре будет страшно от этих волн информационного вируса, потому что будут пытаться постоянно с помощью постановочных видео показать, как все якобы у нас нелегитимно", - предупредил Малькевич.