В Совфеде прогнозируют увеличение давления на Россию в связи с выборами

Новости

До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов 21:41
Суд арестовал эксперта, сделавшего заключение о смерти Леонида Ошарина 21:36
В Италии ввели расширенную версию "зеленного пропуска" 21:33
В Русском музее открылась выставка работ Игоря Грабаря 21:24
Россия и Боливия продолжат расширение торгово-экономических связей 21:19
В Вооруженных силах более 23 тысяч человек прошли ревакцининацию 21:04
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ 20:58
В Минпромторге прокомментировали итоги полугодия по промпроизводству 20:30
Минск: В МИДе дали оценку литовскому закону в отношении мигрантов 20:15
Фотограф из России стала победителем iPhone Photography Awards 2021 20:12
Оптовая цена на электроэнергию в РФ снизилась после рекордного роста 19:49
Внесены корректировки в налоговое законодательство Беларуси 19:41
"Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину после 2024 года 19:41
Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 8 копеек 19:18
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий 19:11
МЧС получит девять новых вертолетов 19:05
Российское ПО будут включать в реестр в два раза быстрее 19:04
МОК на сайте Олимпийских игр в Токио отделил Крым от Украины 18:52
Кунц высказался о возможной работе в сборной России 18:45
Первый выпуск совместной магистратуры состоялся в МГУ и БГУ 18:40
Запрет на экспорт круглой древесины коснется 4 тысяч организаций 18:24
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха 18:21
Международные резервы РФ выросли на $3,6 млрд за неделю 18:17
Проливные дожди вызвали наводнение в Турции 17:51
Грушко: Транзит газа через Украину будет, если будет спрос 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
22.07.2021 20:10
Рубрика: Власть

В Совфеде прогнозируют увеличение давления на Россию в связи с выборами

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Чем ближе к сентябрю, тем больше будет информационных вбросов с целью дискредитировать избирательный процесс и результаты голосования, считают в рабочей группе Совета Федерации по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.

"Мы должны понять, что по мере приближения к выборам ситуация будет накаляться. Сейчас под прицелом наше решение о проведении голосования в трехдневный срок, использование электронного голосования", - заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании группы в четверг. Сенатор отметил, что усилия Запада сфокусированы на организации информационных вбросов для дискредитации предстоящего голосования и поддержке различных деструктивных политических сил.

Число пытающихся влиять на выборы иноагентов за 5 лет выросло в 2,7 раза

Количество некоммерческих организаций и объединений с финансированием из-за рубежа выросло с 53 до 145, то есть в 2,7 раза по сравнению с кампанией 2016 года, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов. По его мнению, сейчас прощупываются различные направления атак для возможного протеста. "Организации, выполняющие функции иностранного агента, делают почти ежедневные информационные вбросы, которые, с одной стороны, должны подлить масла в социальный протест, а с другой - перетащить его в политическую сферу текущих выборов", - пояснил представитель ЦИК.

ОП РФ и ряд партий будут совместно наблюдать за выборами в сентябре

В МИД не питают иллюзий по ослаблению давления на страну в преддверии выборов, констатировал замдиректора департамента информации и печати дипведомства Олег Гаврилов. По его словам, на Западе делают акцент на подготовку политических плацдармов для дискредитации выборов. Один из них - доклад комитета по международным делам Европарламента, который одобрен 15 июля. "Мало того, что он изобилует откровенно антироссийскими пассажами, так еще и содержит прямой призыв готовиться к непризнанию выборов, - сказал Гаврилов. - Сформулирована оговорка: в случае их проведения с нарушением демократических принципов и международного права - как лейтмотив будущего обоснования попыток вмешательства в наши электоральные процессы". Из более чем 30 тысяч фейков, которые с начала года выявили киберволонтеры Общественной палаты, десятая часть связана с выборами, рассказал член ОП, первый зампред координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. "В сентябре будет страшно от этих волн информационного вируса, потому что будут пытаться постоянно с помощью постановочных видео показать, как все якобы у нас нелегитимно", - предупредил Малькевич.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Правительство МИД Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Захарова назвала жалобу России на Украину в ЕСПЧ крайней мерой
В Минэнерго готовятся к запрету экспорта бензина
Глава Пенсионного фонда Челябинской области задержан по делу о взятке
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии