Вертолетный парк России обновляется

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 подписаны важные для отрасли авиастроения и экономики регионов договоры о возможности снабжения регионов современными вертолетами.

О том, что вертолетный парк России является одним из самых старых в мире, уже несколько лет говорят эксперты, представители отрасли и профильных ведомств. По данным Минпромторга РФ, около 70 процентов вертолетов, эксплуатируемых в нашей стране, старше 25 лет, и в ближайшие годы они будут постепенно выбывать их эксплуатации. Проблему, по мнению заинтересованных сторон, необходимо решать совместными усилиями производителей, лизинговых компаний, операторов и заказчиков авиационных услуг. Как отмечал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, этот вопрос актуален еще и потому, что сегодня в нашей стране реализуется ряд масштабных проектов, направленных на повышение качества жизни населения, и вертолетам в них отводится важная роль.

По линии Минпромторга РФ с 2017 года был запущен механизм поддержки лизинговых компаний путем предоставления субсидий на компенсацию процентов по кредитам, привлекаемым для приобретения вертолетной техники. С 2018 года также стартовали меры по развитию системы послепродажного обслуживания вертолетов отечественного производства через компенсацию затрат производителя на закупку и передачу эксплуатантам запасных частей, средств наземного обслуживания, а также на формирование сервисных центров, работающих по системе 24/365.

И уже есть позитивный пример - программа санитарной авиации, которая стартовала в конце 2016 года, показала свою эффективность. На вертолетах, поставленных в рамках программы, осуществлено более 6 тысяч вылетов, перевезено свыше 8 тысяч пациентов, в том числе около 1500 детей. Следующая задача - повышение транспортной доступности регионов и мобильности населения, особенно на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.

Основной производитель российской вертолетной техники - холдинг "Вертолеты России" уже сформировал целую линейку современных гражданских машин - Ансат, Ка-62, Ми-171А2 и Ми-38, закрыв практически все "весовые категории". Группа Газпромбанк Лизинг, в свою очередь, активно финансирует обновление парка вертолетной техники коммерческих и государственных компаний.

В рамках Авиасалона МАКС-2021 "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") и Группа Газпромбанк Лизинг подписали договоры, предполагающие возможность поставки новых вертолетов в два региона, что стало очередным этапом реализации долгосрочной программы обновления вертолетного парка. Первый из них - договор о сотрудничестве при организации поставки трех вертолетов Ка-62 эксплуатантам Дальнего Востока. Вертолеты будут изготовлены в Приморье, на предприятии ААК "Прогресс", входящем в состав холдинга "Вертолеты России". Все три вертолета могут быть переданы потенциальному заказчику в 2022 году при наличии у региона потребности в технике. Лизинговая компания согласовала возможность приобретения многоцелевых машин Ка-62 для их дальнейшей передачи на условиях финансовой аренды. Таким образом, Газпромбанк Лизинг может рассчитывать на приобретение машины из состава первой серийной партии, став стартовым заказчиком новейшего российского вертолета.

Ка-62 - многоцелевой вертолет, спроектирован с применением последних мировых достижений авиапрома, отвечает российским и международным нормам летной годности, стандартам надежности и безопасности выполнения грузовых и пассажирских перевозок. Вертолет имеет одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. В конструкции Ка-62 активно используются полимерные композиционные материалы (до 60 процентов по массе). Это позволило снизить расход топлива, увеличить скорость и грузоподъемность машины. Дальность полета Ка-62 составляет 700 километров, максимальная скорость - 310 километров в час. Максимальная взлетная масса вертолета - 6800 килограммов, вместимость - 15 пассажиров. Ка-62 также может перевозить 2 тонны груза внутри кабины и до 2,5 тонны на внешней подвеске. В зависимости от требований заказчика может оснащаться спасательной лебедкой и медицинским модулем. Сейчас вертолет Ка-62 завершает программу летных испытаний, его сертификация ожидается до конца текущего года, что позволит начать серийный выпуск машины.

По мнению главы Группы Газпромбанк Лизинг Максима Калинкина, вертолет Ка-62 заслуживает пристального внимания, поскольку носит многоцелевой характер: перевозка пассажиров и грузов в труднодоступные места, реализация медицинских, экологических, спасательных и других социальных задач. "Для Группы Газпромбанк Лизинг участие в социально-экономических проектах и развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока - один из приоритетов в работе на ближайшие годы", - добавляет г-н Калинкин.

"С 2017 года, когда Ка-62 совершил свой первый полет, мы проделали большую работу, выполнили свыше 250 полетов, внесли ряд изменений в конструкцию, чтобы сделать этот вертолет еще более комфортным, надежным и безопасным, - говорит генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. - Эта машина соответствует самым современным требованиям, предъявляемым к вертолетной технике, и я уверен, что при поддержке Газпромбанк Лизинга Ка-62 в скором времени займет достойное место в парке российских авиакомпаний. Анализ рынка авиационных услуг показывает, что вертолеты этого сегмента сегодня востребованы на воздушных пассажирских маршрутах нашей страны, в санитарной авиации, для выполнения других транспортных и социальных задач".

Второй договор предусматривает возможность поставки противопожарного и поисково-спасательного вертолета Ка-32А11BC для нужд Республики Башкортостан. При заинтересованности региона в этой технике Группа Газпромбанк Лизинг готова до конца года передать машину в регион на условиях финансовой аренды.

Ка-32А11BC будет построен на Кумертауском авиационном предприятии холдинга "Вертолеты России" и передан заказчику в 2021 году. Ка-32А11BC зарекомендовал себя как один из лучших противопожарных и аварийно-спасательных вертолетов в мире. Это многоцелевой гражданский вертолет, который эксплуатируется более чем в 30 странах мира. Машина способна перевозить на внешней подвеске до 5 тонн груза. Соосная схема вертолета обладает рядом серьезных преимуществ в устойчивости и маневренности, что особенно важно при использовании в условиях населенных пунктов.

Развитие региональной инфраструктуры для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации играет большую социально-экономическую роль. Генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин поблагодарил холдинг "Вертолеты России" за оперативное согласование условий поставки вертолетов и выразил надежду на продолжение успешного сотрудничества.

"Приобретение вертолетов в лизинг выгодно всем участникам сделки, - отметил он. - "Вертолеты России" получают возможность загрузить авиазаводы необходимыми объемами производства, клиенты снижают долговую нагрузку, а Газпромбанк Лизинг увеличивает свою долю и расширяет экспертизу в этом сегменте".