Вильфанд рассказали о температуре воды на курортах Черного и Азовского морей

Море в Сочи, Анапе и Геленджике прогрелось до +28 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Алуште, Евпатории, Ялте температура воды составляет 26 градусов, в Феодосии и Туапсе - до 27, пишет ТАСС. Метеоролог отметил, что на курортах Азовского моря вода прогрелась до 29-31 градуса, как в Сингапуре. "В Бердянске - 29 градусов, а в Ейске - 31 градус", - сообщил Вильфанд.

В Калининграде температура воды по-прежнему составляет +23 градуса. "Просто замечательно. Плюс часто солнце", - добавил ученый.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что после непродолжительного похолодания в центре европейской части России снова установится жаркая погода. Уже с понедельника температура будет 25-26 градусов, а во вторник - до 30 градусов. "Это вполне хорошая погода. И пока что 32-33 градуса не ожидаем", - отметил Роман Вильфанд.