Вильфанд: Жара вернется в Москву на следующей неделе

После непродолжительного похолодания в центре европейской части России снова установится жаркая погода. "Уже с понедельника температура будет 25-26 градусов, а во вторник - до 30 градусов. Это вполне хорошая погода. И пока что 32-33 градуса не ожидаем", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог добавил, что до конца этой недели сохранится комфортная погода - вероятность осадков невелика, днем воздух будет прогреваться максимум до +24 градусов, ночью - 10-12 тепла. "Будет не жарко, но и не холодно. Комфортная такая погода", - цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее сообщалось, что похолодание в Москве связано с атмосферным фронтом, который смещается с севера на юг. "Если бы не активное летнее солнце, похолодание было бы еще более ощутимым ", - объясняет Вильфанд. Сейчас же типичное "московское лето".