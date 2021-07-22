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22.07.2021 02:05
Рубрика: Общество

Вильфанд: Жара вернется в Москву на следующей неделе

После непродолжительного похолодания в центре европейской части России снова установится жаркая погода. "Уже с понедельника температура будет 25-26 градусов, а во вторник - до 30 градусов. Это вполне хорошая погода. И пока что 32-33 градуса не ожидаем", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Метеоролог добавил, что до конца этой недели сохранится комфортная погода - вероятность осадков невелика, днем воздух будет прогреваться максимум до +24 градусов, ночью - 10-12 тепла. "Будет не жарко, но и не холодно. Комфортная такая погода", - цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее сообщалось, что похолодание в Москве связано с атмосферным фронтом, который смещается с севера на юг. "Если бы не активное летнее солнце, похолодание было бы еще более ощутимым ", - объясняет Вильфанд. Сейчас же типичное "московское лето".

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