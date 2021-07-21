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Рубрика: Общество

Вильфанд: Европейская часть России "посинеет" от холода

Предстоящее похолодание в центре европейской части России не будет сопровождаться опасными погодными явлениями - грозами, ливнями, сильным ветром. "Потому что в данном случае изменение циркуляции происходит постепенно, не резко", - объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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Метеоролог напомнил, что над центром Европейской России "завис" мощный антициклон, ставший причиной аномальной жары. В тоже время над Западной Европой долгое время располагалась область низкого давления. Там выпало огромное количество осадков, и как итог - наводнения. "Такая структура была от Атлантики до Енисея", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Но все рано или поздно заканчивается. Антициклон начал разрушаться, и уже 22 июля произойдет смена воздушных масс. На этих выходных в Москве температура воздуха будет ниже нормы. На прогностических картах вся европейская территория будет окрашена синим цветом.

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