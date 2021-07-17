Июль 2021 года на европейской части РФ может войти в список самых жарких

Июль нынешнего года на европейской части России может войти в историю как один из самых жарких, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В Москве среднемесячная температура июля на три градуса выше нормы, а в СЗФО была целая череда температурных рекордов. Например, в Санкт-Петербурге было и шесть, и семь дней, когда обновлялись температурные рекорды", - цитирует эксперта ТАСС.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета предупредил жителей ЦФО о переменчивой погоде. После аномальной жары будут и грозы, и ливни, и похолодание, рассказал Варакин. Начиная со второй половины дня понедельника, а также во вторник и в среду температура будет в пределах +24…+26 градусов. Но уже к концу недели опять будет больше солнца и +27…+29 градусов.