Росгидромет предупредил жителей ЦФО о переменчивой погоде

Погода на следующая неделе в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) будет переменчивой. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, "погода будет достаточно пестрая с точки зрения того, что после аномальной жары будут и грозы, и ливни, и похолодание", цитирует ТАСС. Однако этот период будет коротким.

Начиная со второй половины дня понедельника, а также во вторник и в среду температура будет в пределах +24…+26 градусов. Но уже к концу недели опять будет больше солнца и +27…+29 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Москве повторила рекорд, который был зафиксирован в 1951 году. Столбики термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1.