Погода в Москве повторила рекорд 1951 года

Погода в Москве повторила рекорд, который был зафиксирован в 1951 году. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1. Это второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток", - написал он на своей странице в Instagram.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к началу следующей недели температурный фон в столичном регионе вернется в свой привычный ритм. Днем температура будет в диапазоне 27-29 градусов тепла.