Visa купит финтех-платформу Currencycloud

Одна из крупнейших в мире глобальных платежных систем Visa договорилась о покупке британского провайдера технологий для трансграничных платежей Currencycloud, говорится в сообщении Visa.

Сделка оценивается в 700 миллионов фунтов стерлингов (953 миллиона долларов).

В Visa отметили, что Currencycloud продолжит работать из своей штаб-квартиры в Лондоне и сохранит команду менеджеров. Сделка требует одобрения регулирующих органов.

Облачная платформа Currencycloud предлагает широкий набор API-интерфейсов, позволяющих банкам и поставщикам финансовых услуг предлагать услуги по обмену валюты. Платформа работает примерно с 500 клиентами более чем в 180 странах.