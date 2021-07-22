Вышел новый русскоязычный трейлер "Дюны"

На YouTube-канале WBRussia вышел новый дублированный трейлер потенциального блокбастера "Дюна".

Ролик начинается с того, что героиня актрисы Зендеи кратко вводит зрителей в курс дела и рассказывает, что у них там вообще происходит.

Каст потрясает именами: в актерском составе Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие.

Режиссером выступил Дени Вильнёв.

Выход фильма в российский прокат после череды переносов запланирован на 14 октября текущего года.

Ранее были опубликованы две партии постеров "Дюны".