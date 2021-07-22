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22.07.2021 18:36
Рубрика: Культура

Вышел новый трейлер "Дюны" Дени Вильнева

Текст: Сусанна Альперина
46-й Международный кинофестиваль в Торонто объявил сегодня, что будет чествовать режиссера Дени Вильнева. Он получит награду режиссера Эберта Тиффа во время проведения киносмотра (в этом году TIFF запланирован на 9-18 сентября). В Торонто должна приехать и "Дюна" - новая работа Вильнева, которой в начале сентября откроется в этом году другой престижный кинофестиваль - в Венеции.

В России фильм выйдет 14 октября, и зрители ждут его с нетерепением. Вчера представителям СМИ показали первые 10 минут картины и одну из ключевых сцен фильма, которую в специальном видео Дени Вильнев представил как одну из своих любимых. В ней главный герой в исполнении Тимоти Шаламе впервые ступает на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис. В этом же видео участники процесса - актеры и члены съемочной группы фильма - рассказывали насколько одержим номинант на премию "Оскар" Дени Вильнёв - автор таких картин, как "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049" и других - в своей работе над экранизацией одноименного бестселлера Фрэнка Герберта "Дюна".

Фото: Предоставлено Марс-Медиа
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Фильм, судя по первым кадрам и трейлеру, очень масштабный и многозначительный. Мы смотрели в IMAX, и можно было практически физически войти в мир картины - чуть ли не почувствовать и песок, и меланж, и специи у себя в руках. Актеры отрабатывают по полной. Музыка - отдельный разговор. Композитор Ханс Циммер сказал в видео, что обычно в таких проектах используются определенные музыкальные инструменты. Но он пошел другим путем и создал свое-неповторимое. Пересказывать увиденное нельзя - спойлеров не должно быть. Но лишь поделюсь одним ощущением: кое-что напомнило "Игру престолов". И еще - "Мстителей".

По сюжету, предоставленному студией Warner Bros., а также знакомому по книге и фильму Дэвида Линча, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на планету Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ - червей и основной причины межгалактических конфликтов - невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным....

В фильме также сыграли Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", "Миссия невыполнима: Последствия"), Оскар Айзек (франшиза "Звездные войны"), номинант на премию "Оскар" Джош Бролин ("Харви Милк", "Мстители: Война бесконечности"), Стеллан Скарсгард (сериал HBO "Чернобыль", "Мстители: Эра Альтрона"), Дэйв Батиста (франшиза "Стражи Галактики", "Мстители: Финал"), Стивен МакКинли Хендерсон ("Ограды", "Леди Бёрд"), Зендея ("Человек-паук: Возвращение домой", сериал HBO "Эйфория"), Чан Чэнь ("Мистер Лонг", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"), Давид Дастмалчян ("Бегущий по лезвию 2049", "Тёмный рыцарь"), Шэрон Дункан-Брюстер ("Изгой-один. Звёздные войны: Истории", сериал Netflix "Половое воспитание"). При участии номинантки на премию "Оскар" Шарлотты Рэмплинг ("45 лет", "Кредо убийцы"), Джейсона Момоа ("Аквамен", сериал HBO "Игра престолов") и лауреата премии "Оскар" Хавьера Бардема ("Старикам тут не место", "007: Координаты ‟Скайфолл"").

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