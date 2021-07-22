Запрет на экспорт круглой древесины коснется 4 тысяч организаций

Запрет на экспорт необработанной древесины, который вступит в силу с 2022 года, может затронуть 4 тысячи организаций, сообщили в Рослесхозе. По данным системы ЛесЕГАИС, именно столько поставщиков продавали круглый лес за границу в прошлом году. Федеральная таможенная служба оценивает объемы таких поставок в 2020 году в 15,5 млн кубометров, что составляет 7,2% от общего объема заготовленной в стране древесины.

Наибольшие объемы экспорта необработанной или грубо обработанной древесины приходятся на Хабаровский край (2,7 млн кубометра), Вологодскую (2,2 млн кубометра) и Иркутскую (1,9 млн кубометра) области, Приморский край (1,6 млн кубометра), Ленинградскую область (1 млн кубометров), Красноярский край (0,8 млн кубометра) и Карелию (0,7 млн кубометра). На долю этих регионов приходится 70% экспорта необработанных лесоматериалов всей страны, подсчитали в Рослесхозе.

В денежном выражении максимальная доля выручки от экспорта необработанной древесины относительно всей продажи лесоматериалов за границу приходится на Дальний Восток. Там она составляет, по данным Рослесхоза, 42%. Для всей России этот показатель равен 12%. Поэтому Минэкономразвития и Минвостокразвития разрабатывают комплекс мер, которые позволят дальневосточным лесопользователям увеличить глубину переработки заготавливаемой ими древесины, добавили в лесном ведомстве.