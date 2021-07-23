Адвокаты начали проводить бесплатные консультации в соцсетях

Федеральная палата адвокатов сообщила, что в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи консультации получили более 8 тысяч человек в 74 регионах.

Всероссийский день бесплатной юридической помощи проводится по инициативе ФПА два раза в год в течение вот уже нескольких лет. В этом году с учетом пандемии были опробованы новые формы оказания бесплатной помощи. Как рассказывают в адвокатуре, в качестве каналов дистанционного оказания бесплатных правовых консультаций использовались электронная почта, телефонная связь, коммуникация посредством социальных сетей и мессенджеров, ресурсы "Яндекса". Планируется, что и в будущем консультации в рамках бесплатных акций смогут проходить в том же формате.

Граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью, больше всего интересовали вопросы, касающиеся наследственного права, алиментных обязательств, установления отцовства, установления порядка общения с ребенком, раздела имущества супругов, пенсионного обеспечения, кредитных обязательств, оплаты жилищно-коммунальных услуг, защиты прав в период пандемии, мошенничества с банковскими картами и т.п.

"Наряду с оказанием бесплатной юридической помощи проводились и образовательно-просветительские мероприятия, - рассказывают в ФПА. - В частности, в Адвокатской палате Свердловской области состоялись лекции членам Ассоциации приемных родителей "Семейный очаг". В Тульской областной адвокатской палате прошел вебинар на тему "Процессуальные особенности медиации". Участие в вебинаре приняли 1820 граждан".