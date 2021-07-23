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23.07.2021 15:03
Рубрика: Происшествия

Адвокаты надеются найти новые иностранные активы у Павла Грудинина

Текст: Петр Орлов
По мнению адвокатов бывшей жены Павла Грудина, его целью на выборах является получение депутатской неприкосновенности. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в МК.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Мы считаем, что именно это (получение депутатской неприкосновенности) основная цель для Павла Николаевича в его желании стать депутатом Госдумы", - сказал адвокат Артем Игнатенко, представляющий интересы Ирины Грудининой, бывшей жены Павла Грудинина.

Фото: Пресс-служба УГИБДД Ставропольского края
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По большому счету, все, что происходит вокруг Павла Грудинина - житейская история. Как подчеркнул другой адвокат Ирины Грудининой Дмитрий Мальбин, речь о семейном споре: мужчина после 37 лет брака развелся с женой. "Истинная причина развода - его связь с девушкой, которая почти на 30 лет младше него, - утверждает Дмитрий Мальбин. - Ирина Игоревна предложила разделить имущество добровольно и по справедливости. Он ответил отказом. Более того, в ходе судебного разбирательства хотел получить часть личного имущества Ирины Игоревны, а именно квартиру, которую она получила в наследство. Совместно нажитое же имущество он делить не хотел".

Сейчас у бывшей жены Грудинина проблемы со здоровьем, она нуждается в дорогостоящем лечении. "Но в этом Павел Николаевич отказал", - сказал Дмитрий Мальбин.

По словам адвокатов, Павел Грудинин пытается различными способами воздействовать на жену и бывшего сына. Пытался обжаловать предоставление ей инвалидности, лишив тем самым мер социальной поддержки. Отключал электричество в доме, где живут его бывшая жена с сыном, отчего страдали все жители поселка, так как, по словам адвокатов, происходило веерное отключение. И так далее.

Сейчас Ирина Грудинина подала заявление в ЦИК, сообщив, что у ее супруга имеется иностранная компания в офшоре. По закону, человек, имеющий иностранные счета и тем более компании, не вправе избираться депутатом Госдумы.

Как рассказали адвокаты, компания создана в 2003 году в Белизе. "Он владеет офшорной компанией и это позволяет уходить от налогов, - говорит Дмитрий Мальбин. - У него в настоящий момент существуют акции, он владеет и продолжает владеть".

Адвокаты продолжают поиски иностранного имущества Павла Грудинина. "Не оставляем надежды, что в ближайшее время увидим еще иностранные счета и иностранные компании", - сказал Артем Игнатенко. Он опасается, что в случае избрания в Госдуму Павел Грудинин дальнейшими действиями будет осуществлять давление как на Ирину Игоревну, так и на своего старшего сына. Неприкосновенность и новые полномочия в этом помогут. Также, полагает Артем Игнатенко, Грудинин с помощью депутатских полномочий надеется решить другие свои проблемы, которые "в настоящее время у него существуют в судах при разбирательствах по многим вопросам".

Дмитрий Мальбин подчеркнул, что главный интерес Ирины Грудининой - в спокойной жизни. "Если Павел Николаевич получит мандат депутата, ее жизнь изменится в худшую сторону", - утверждает адвокат. Поэтому, по ее словам, обращение Ирины Грудининой - это крик души женщины.

"Информационная атака на нее настолько сильная, что она хочет прояснить, что происходит, - говорит Дмитрий Мальбин. - Это единственный способ защитить себя у женщины. Она оказалась в ситуации, когда силы не равны. С одной стороны женщина, с другой мощная машина: Павел Грудинин и все, что за ним стоит".

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