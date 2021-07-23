Постановление главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю от 23 июля 2021 года № 4 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю И.Г. Пащенко, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае оценивается как неблагополучная.

Па протяжении последних 7-ми недель отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Еженедельные темпы прироста заболеваемости составляют 11-70%.

Наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения отмечается среди трудоспособного населения в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, 50-64 года. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет - 36%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ч. 2 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 18.3. СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России № 125н от 21.03.2014 "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок но эпидемическим показаниям" (в редакции приказа Минздрава России от 03.02.2021 № 47н), СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней" постановляю:

1. Установить на территории Алтайского края категории граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, оказания услуг (банковских, услуг связи, оказания санаторно-оздоровительных услуг, туристических услуг и услуг средств размещения для временного проживания; по перевозки населения общественным транспортом и такси, бытовых услуг, спортивно-оздоровительных услуг и др.);

- государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Руководителям организаций, предприятий всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Алтайского края, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления организовать:

2.1. в срок до 22.08.2021 проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 19.09.2021 - вторым компонентом вакцины с охватом не менее 60% от общей численности работающих;

2.2. информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Руководители организаций, предприятий всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Алтайского края, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления несут ответственность за исполнение настоящего постановления.

4. Министерству здравоохранения Алтайского края:

4.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановление;

4.2. обеспечить возможность иммунизации контингентов, указанных в п.1, в соответствии с требованиями законодательства, учет прививок; еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю информацию о проведенных объемах иммунизации;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Управлению Роспотребнадзора по Алтайскому краю обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю И.Г.Пащенко







