Банк России не увидел устойчивого замедления инфляции

Первые признаки ослабления инфляционного давления появились, но говорить об устойчивом замедлении роста потребительских цен нельзя. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

"В июне и первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления. Этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции", - заявила глава ЦБ.

Ранее Росстат впервые в этом году зафиксировал недельную дефляцию (она составила 0,01%) с 13 по 19 июля. Неделей ранее Росстат фиксировал недельную инфляцию в 0,06%. В целом с начала года средний уровень потребительских цен вырос на 4,59%, в годовом выражении в середине июля инфляция составляла 6,5%.

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 6,5% годовых. Такой большой шаг повышения ставки был применен впервые с 2014 года. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос из-за более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, пояснил ЦБ. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели регулятора 4%, пояснили в Банке России.