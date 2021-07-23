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23.07.2021 15:59
Рубрика: Экономика

Банк России не увидел устойчивого замедления инфляции

Текст: Роман Маркелов

Первые признаки ослабления инфляционного давления появились, но говорить об устойчивом замедлении роста потребительских цен нельзя. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина рассказала о будущих изменениях ключевой ставки

"В июне и первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления. Этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции", - заявила глава ЦБ.

Ранее Росстат впервые в этом году зафиксировал недельную дефляцию (она составила 0,01%) с 13 по 19 июля. Неделей ранее Росстат фиксировал недельную инфляцию в 0,06%. В целом с начала года средний уровень потребительских цен вырос на 4,59%, в годовом выражении в середине июля инфляция составляла 6,5%.

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 6,5% годовых. Такой большой шаг повышения ставки был применен впервые с 2014 года. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос из-за более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, пояснил ЦБ. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели регулятора 4%, пояснили в Банке России.

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