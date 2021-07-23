Банк России повысил ключевую ставку до 6,5 процента годовых

Банк России по итогам пятничного заседания совета директоров в третий раз подряд поднял ключевую ставку - она выросла сразу на один процентный пункт. Теперь она составляет 6,5% годовых. Банк России повысил и прогноз по инфляции на этот год, сейчас ЦБ ожидает роста потребительских цен на 5,7-6,2%.

По оценкам Банка России, во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. При этом вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, указывают в ЦБ.

"C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - говорится в релизе по итогам заседания. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к цели ЦБ в 4%, отметили в регуляторе.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отметили там. "Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - сообщили в ЦБ.

Ранее ЦБ ожидал, что в 2021 году уровень инфляции составит 4,7-5,2%, этот прогноз повышен до 5,7-6,2%. На данный момент годовая (месяц к тому же месяцу прошлого года) инфляция увеличилась до 6,5% (после 6% в мае) и, по оценке Банка России на 19 июля, сохранилась на этом же уровне. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, рассчитывают в ЦБ.

Повышение ключевой ставки в июле было заранее анонсировано Центробанком. Его глава Эльвира Набиуллина сообщала в интервью Bloomberg TV, что регулятор в июле рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки шагами от 0,25% до 1%.

На прошлом заседании в июне Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, в апреле ставка также повышалась также на 0,5 процентного пункта (тогда увеличенный шаг изменения ставки, в отличие от стандартных 0,25 процентного пункта, был применен впервые с 2014 года).

Банк России весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, исторического минимума для этого показателя за постсоветскую историю России. До этого ЦБ больше года снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем, когда наступила пандемия и начался кризис, уже и для помощи экономике через удешевление кредита. После начала расти инфляция, и в марте ЦБ свернул смягчение денежно-кредитной политики и объявил о фазе повышения ставки.

Следующее заседание Банка России, где может быть изменен уровень ключевой ставки, запланировано на 10 сентября.