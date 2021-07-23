ЦБ допустил переток денег инвесторов с биржи во вклады

В Банке России не исключают некоторого перетока денег частных инвесторов с фондового рынка на банковские вклады. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

"На поведение инвестора влияет не только ставка по депозитам, хотя влияла в 2020 году и в начале 2021 года существенно, но влияет и доступность инструментов, и их привлекательность на фондовом рынке. Тем не менее, если ставка по депозитам будет более привлекательной, некоторое изменение потоков сбережений с фондового рынка в банковскую сферу может происходить", - считает Набиуллина.

В первой декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках по объему депозитов населения составляла 5,3% годовых. В начале года тот же показатель был ниже 4,5%. С марта Банк России проводит цикл увеличения ключевой ставки, за это время она поднялась с 4,25% до 6,5% годовых. Банковские ставки по вкладам обычно реагируют на повышение ключевой ставки ростом, но с задержкой во времени.

Весной Банк России оценивал число частных инвесторов на российском фондовом рынке в 12,7 миллиона человек, по итогам 2020 года показатель находился на уровне 9,9 миллиона человек. За первое полугодие 2021 года частные инвесторы вложили в акции российских и зарубежных компаний 412 миллиардов рублей, за весь 2020 год - 503 миллиарда рублей.