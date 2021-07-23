ЦБ изменил порядок определения ставки по механизмам поддержки кредитования МСП

Банк России с 26 июля 2021 года будет устанавливать процентную ставку по своим кредитам в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в размере, равном ключевой ставке Банка России, уменьшенной на 1,50 процентного пункта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 23 марта 2020 года эта ставка была установлена в фиксированном размере 4,00% годовых. Изменение порядка определения процентной ставки сохранит текущий уровень льготности этих механизмов неизменным (текущий фактический спред между ставкой по указанным механизмам и действующей ключевой ставкой также составляет 1,50 процентного пункта). В дальнейшем Банк России может пересмотреть указанный порядок, а также иные параметры данных механизмов с учетом складывающихся и прогнозируемых денежно-кредитных условий в экономике.

Процентная ставка по кредитам Банка России, ранее предоставленным в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов МСП, не изменяется. Как ранее сообщала "РГ", Банк России повысил ключевую ставку до 6,5% годовых сегодня.