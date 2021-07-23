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23.07.2021 16:11
Рубрика: Экономика

ЦБ отметил признаки перегрева в потребкредитовании

Текст: Роман Маркелов

Банк России фиксирует признаки перегрева в сегменте потребительского кредитования и в ближайшее время примет в связи с этим дополнительные меры. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

Фото: iStock
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"Что касается необеспеченных потребительских ссуд, здесь уже заметны признаки начинающегося перегрева. Этот сегмент кредитования растет быстрее, чем мы прогнозировали в апреле. В ближайшее время мы примем решение о дополнительных макропруденциальных мерах для охлаждения этого сегмента розничного рынка", - сообщила Набиуллина.

Глава ЦБ констатировала, что многие заемщики сейчас стараются успеть взять кредит по более низким ставкам. Так, Банк России начал цикл повышения ключевой ставки весной, с марта показатель поднялся с 4,25 до 6,5% годовых. Ставки по кредитам реагируют на повышение ключевой ставки довольно быстро.

С 1 июля Банк России уже повысил надбавки к коэффициентам риска, которые используются при расчете нормативов достаточности капитала банка. Это означает, что банкам должно стать менее выгодно выдавать потребительские кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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