Археологи обнаружили римскую дорогу на дне Венецианской лагуны

В Италии археологи совершили сенсационное открытие: на дне лагуны они нашли римскую дорогу, доказывающую, что на месте Венеции крупное поселение могло существовать еще за несколько столетий до основания этого города в пятом веке нашей эры.

Об открытии римской дороги сообщает журнал Scientific Reports, а коротко об исследовании рассказывает Phys.org. Ученые при помощи сканера обследовали дно Венецианской лагуны, которое, как принято считать, в эпоху Древнего Рима было сушей.

Ранее археологи находили под водой различные римские артефакты. Однако до сих пор подобные находки не давали исследователям возможности оценить степень заселения лагуны людьми во времена Римской империи. И вот новое открытие такой шанс им предоставило.

Археологи провели картографирование дна лагуны, используя для этого сонар. В результате им удалось обнаружить 12 археологических построек, расположенных на северо-востоке в районе, известном как канал Трепорти.

Сообщается, что в высоту эти строения достигали 2,7 метра, а в длину - 52,7 метра. Предыдущие исследования, которые проводились в этом канале, показали, что на его дне находится множество камней, напоминающих брусчатку. А именно брусчатку римляне использовали при строительстве своих дорог.

Новое открытие указывает на то, что найденные постройки могли располагаться по строгой линии вдоль римской дороги. Некоторые из них были массивными. Сообщается, что четыре сооружения в канале Трепорти достигали четырех метров в высоту и 134,8 метра - в длину.

Ученые предполагают, что все эти строения могли быть частью древней гавани. А крупнейшие сооружения были доками. По крайней мере, на это ясно указывает проведенный археологами сравнительный анализ с подобными объектами, ведь древнеримские гавани находили и раньше.

Геологические данные и компьютерное моделирование дополнили выводы археологов. Они показывают, что дорога была расположена на песчаном хребте, который в римскую эпоху находился на суше, а в наши дни оказался под водой.

Для Италии сделанное открытие является очень важным. Ведь полученные данные позволяют предположить, что постоянное поселение могло существовать в районе канала Трепорти уже в римскую эпоху, то есть за столетия до того, как появилась Венеция.