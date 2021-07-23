Джабаров: Киев ведет себя по голосованию в Донбассе как собака на сене

Претензии властей Украины в связи с решением Центризбиркома РФ привлечь население Донбасса к выборам в Госдуму необоснованны, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В пятницу министерство иностранных дел Украины выразило протест против участия проживающих в Донбассе граждан России в сентябрьских выборах в Госдуму.

"Они как собака на сене. Они не допускают жителей Донбасса к участию в украинских выборах, участию в выборах российских тех, кто являются нашими гражданами, тоже противятся", - сказал Джабаров ТАСС.

Сенатор предложил официальному Киеву определиться, считают ли они Донбасс своим регионом. "Если считаете, тогда создайте условия, чтобы люди участвовали в избирательном процессе на Украине", - добавил он.

Владимир Джабаров подчеркнул, что живущие в регионе россияне имеют полное конституционное право принимать участие в голосовании, но украинские власти в нарушение всех международных норм не дают открывать участки для голосования.

"Если Украина хочет как-то наладить отношения с Россией, а не оставаться в проекте "Антироссия", тогда пусть что-то делает. Иначе ситуация становится абсолютно необратимой для Украины в плане ухудшения отношений с нашей страной", - констатировал законодатель.

Что касается возможной реакции мирового сообщества на призыв МИД Украины осудить решение ЦИК РФ, то Джабаров не исключил, что на это могут пойти только страны Прибалтики.

20 июля ЦИК РФ утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, согласно которому подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале "Госуслуги" не ранее 2 августа и не позднее полуночи 13 сентября. В числе тех, кто может это сделать - граждане России, не имеющие регистрации по месту жительства на ее территории, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года.