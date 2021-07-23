Эксперт рассказала, как узнать степень износа дома

Степень износа дома поможет покупателю квартиры определиться, стоит ли покупать эту недвижимость и с какой целью. О том, как получить эту информацию и что она дает, рассказала руководитель архитектурной мастерской № 4 Градостроительного института пространственного моделирования городов "Гипрогорпроект" Александра Левенкова.

Есть несколько вариантов узнать о степени износа здания. Во-первых, можно запросить такую информацию в Бюро технической инвентаризации. Процент износа на начало каждого года считается автоматически с учетом года постройки дома, его этажности и степени капитальности. Процент прироста составляет от 0,2% до 1% в год.

Можно заказать оценку износа в компаниях, предлагающих услуги по оценке и экспертизе недвижимости. С помощью специального оборудования будет проверено состояние несущих конструкций здания (фундаментов, стен, колонн, перекрытий и т. д.), инженерных коммуникаций, а также отделки, обшивки и облицовки. Бывают случаи, когда продавцы недвижимости перед тем, как выставить недвижимость на продажу, проводят мелкие поверхностные отделочные работы, чтобы скрыть значительные повреждения стен, пола или потолка. Распознать такую маскировку смогут только профессионалы, поэтому лучше полагаться на их опыт в оценке.

Наконец, попытаться узнать об износе дома можно в ГИС ЖКХ. Зайдя на сайт dom.gosuslugi.ru, найдите свой дом и посмотрите сведения о нем. Информация имеется, к сожалению, не по всем домам, но база постепенно пополняется.

Физический износ дома - это утрата первоначальных качеств здания из-за воздействия человека и внешней среды. Под этим подразумевается утрата прочности, устойчивости и надежности конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования, соответственно, и уменьшение стоимости квартир в этом доме.

По так называемой укрупненной шкале оценки состояние дома считается хорошим при степени износа от 0% до 20%, при этом повреждений и деформаций нет. Износ от 21% до 40% подразумевает, что конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации и состояние дома удовлетворительное, но требуется капремонт. При неудовлетворительном состоянии (степень износа от 41% до 60%) эксплуатация возможна уже только после значительного капитального ремонта. Дома со степенью износа от 60% до 100% относятся к категориям ветхого и негодного для эксплуатации жилья. Здание с износом 80% - это здание в аварийном состоянии, которое требует полной замены конструктивных элементов и инженерных коммуникаций. Приобретать квартиру для проживания в таком доме, конечно, не стоит, отмечает Левенкова. Но возможен вариант покупки с расчетом на скорое расселение. Так, программа реновации в Москве прописана на десятки лет вперед, все дома внесены в перечень. Изучив эту информацию, можно предположить сроки сноса здания. В 2022 году сведения о том, что дом получил статус "аварийного", будут указывать в выписке из ЕГРН, которую выдает Росреестр.

При осмотре дома и квартиры стоит сначала узнать год постройки задания и дату проведения последнего капитального ремонта. Особенно внимательно нужно отнестись к домам старше 50 лет. "Немолодые" здания можно проверить на наличие трещин в несущих элементах, нет ли следов плесени, гнили, коррозий, деформаций, исследовать инженерные системы, трубы, проводку, распределительные щиты. Большое значение имеет состояние фасада. Плохой отвод дождевой воды, протечки, а также щели, искривления углов могут свидетельствовать об аварийности здания.