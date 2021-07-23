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23.07.2021 10:54
Рубрика: Экономика

Эксперты объяснили рост рынка кнопочных смартфонов

Текст: Иван Черноусов

По итогам первого полугодия 2021 года россияне приобрели более 3 млн кнопочных устройств на 4,5 млрд рублей, что выше показателей прошлого года на 7% в штуках и порядка 20% в деньгах, сообщает "М.Видео-Эльдорадо" в пресс-релизе. Эксперты рассказали "РГ", с чем связан рост продаж именно этих устройств.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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"Спрос на кнопочные телефоны был всегда, он составляет примерно 25% от всех пользователей телефонов. Есть люди, которые не принципиально не используют смартфоны, например, в таких направлениях бизнеса, как логистика. Кроме того, в прошлом году были сбои в поставках кнопочных моделей, что привело к росту продаж в первом полугодии текущего года", - объясняет генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, рост также можно связать с началом дачного сезона, который начался в мае этого года. "Люди стараются уезжать из крупных городов и на даче им нужен именно такой тип телефона", - добавил эксперт.

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