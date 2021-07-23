В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны

В России в первом полугодии неожиданно выросли продажи кнопочных мобильных телефонов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ритейлеров.

Так, по данным "Связного", за первые полгода россияне купили 3,1 млн старомодных телефонов, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении продажи выросли на 18,8% до 4,5 млрд рублей.

При этом подорожали и сами устройства - средняя цена увеличилась на 11% до 1,45 тысячи рублей.

По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо" во втором квартале этого рода рост продаж кнопочных телефонов и вовсе составил 26% и 35% в денежном выражении.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются устройства от Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.