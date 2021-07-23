ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры к Украине

Европейский суд по правам человека отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках ее жалобы на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

ЕСПЧ отклонил ходатайство, мотивировав свое решение тем, что ситуация "не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба".

Напомним, Россия потребовала принять обеспечительные меры в соответствии со статьей 39 регламента суда. Речь шла об отмене ограничений на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете, прекращении водной блокады Крыма.

В то же время суд зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины под номером 36958/21.

Как отметили в генеральной прокуратуре РФ, "обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины".