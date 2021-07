Евгений Маргулис: Мне просто надоело. Стало скучно

В новом выпуске программы "Личные связи" певец, композитор, гитарист и телеведущий Евгений Маргулис рассказал Юрию Костину, как вместо "Машины времени" в его досье появились "Квартирник у Маргулиса", и что среди тиктокеров тоже встречаются приличные люди и даже хорошие музыканты…

Костин: Слушай, вот на радио и телевидении сейчас появляются какие-то условно молодые авторы некоторых странных произведений, которые я пытаюсь принять и понять, но не получается у меня. Может быть, это неправильно с профессиональной точки зрения. И их место вот в этих агрегатах видеоконтента, типа YouTube, RuTube и так далее. А у тебя есть проект на PREMIER, куда ты приглашаешь…

Маргулис: Он был. Мы попробовали. Мне было интересно посмотреть, что из себя представляют эти тиктокеры. Такие Young Ones - молодое начало, которое нас сотрет. Оно нас не сотрет, потому что они абсолютно другие.

И мы брали героев с самым большим просмотром. Я их толком не знаю, потому что - ну, это совершенно не мое. Но моим соведущим был Сашка ST, Саня Степанов, восхитительный совершенно пассажир, с отличным чувством юмора, эрудированный. И он мне подгонял всяких персонажей. Они все интересные.

Костин: Возвращаясь к этому новому контенту - я все жду новых "Битлов". Понимаешь, вот периодически у меня возникает. Недавно пересматривал какие-то архивные кадры с битломании. Помнишь, сейчас очень много их выложили.

Маргулис: Да.

Костин: Эти сумасшедшие абсолютно люди, которые переворачивают их автомобили, носят их на руках. Ну, кстати говоря, с вами то же самое делали, между прочим.

Маргулис: Да, было такое.

Костин: И двери выносили. У Макара даже песня есть соответствующая на эту тему. Где это все? Почему? Или этого больше не будет?

Маргулис: Ты понимаешь, на самом деле об этом говорит наш возраст. Потому что мы привыкли уже к определенной музыке. Опять же, это тот же самый Лемми Килмистер сказал: "Нас всегда будет цеплять только та музыка, которая цепляла нас в детстве". Вот ты слушал The Beatles, Led Zeppeling. И ты любишь The Beatles и Led Zeppeling, и ты ищешь им подобные. Я, там, люблю Роберта Джонсона, Led Zeppeling, The Beatles, Rolling Stones - я всегда буду в молодежи искать то же самое. Надо спрашивать другое поколение. Почему мы сделали новую программу? Они нас уже не знают. Когда я какому-то популярному исполнителю из этой всей компании задаю вопрос: "Знаешь ли ты "Машину времени"? - "Ну, конечно, знаю". - "А хоть одну песню ты знаешь?" - "Ну да, сейчас вот… Земля в иллюминаторе". Вот-вот. Они уже другие. Они едят другие продукты. Они слушают другую музыку. Они по-другому коммуницируют со всем миром.