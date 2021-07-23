Евгений Маргулис: Мне просто надоело. Стало скучно

Новости

Главу Пенсионного фонда Южного Урала обвинили во взятках на 26 млн 12:52
Песков объяснил задержки с поставками "Спутника" за рубеж 12:51
Песков: Россия отреагирует на обозначение Крыма на сайте Олимпиады 12:42
Олег Матыцин рассказал о задачах российских спортсменов на Играх в Токио 12:41
Песков: Задержания в ГИБДД Ставрополья - не кампанейщина, а методичная борьба 12:38
В Севастополе туристам с отрицательным ПЦР позволят заселяться в отели 12:37
Матыцин: Россия сможет претендовать на Олимпиаду-2036 12:30
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к Instagram Прилепина 12:15
На базе ВМФ России в Тартусе прошла репетиция военно-морского парада 12:14
В Норвегии заявили о вторжении "русских захватчиков" 12:12
Центры госуслуг возобновляют "Спортивные выходные" в офлайн-формате 11:59
ЦИК зарегистрировал список "Коммунистов России" 11:58
В Югре сельчане прогнали медиков, прилетевших за пациентом с COVID-19 11:57
Оперштаб: В Москве выявлено 3 425 новых случаев COVID-19 11:56
Глава Минвостокразвития заразился коронавирусом 11:54
В Петербурге похитителя картины за 15 млн рублей задержали спустя 11 лет 11:46
На карты Google добавили шесть тысяч пунктов вакцинации в России 11:45
В Иркутске задержан находившийся в розыске вооруженный преступник 11:39
На месте поврежденного моста в Приамурье военные навели паромную переправу 11:30
Платежные карты "Мир" начнут принимать в Беларуси с 2022 года 11:28
В РПЦ ответили на инициативу причислить Петра Мамонова к лику святых 11:27
Трутнев рассказал о развитии арктических территорий 11:20
Лауреатов премии "За верность науке" отправят на космодром или Северный полюс 11:15
На Украине танк обстрелял село на учениях 11:12
Правительство выделит более 100 млрд рублей на оздоровление Дона 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 12:47
Рубрика: Культура

Евгений Маргулис: Мне просто надоело. Стало скучно

В новом выпуске программы "Личные связи" певец, композитор, гитарист и телеведущий Евгений Маргулис рассказал Юрию Костину, как вместо "Машины времени" в его досье появились "Квартирник у Маргулиса", и что среди тиктокеров тоже встречаются приличные люди и даже хорошие музыканты…
Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами
Фото: Предоставлено организаторами

Видеоинтервью Евгения Маргулиса в проекте "Личные связи" можно увидеть на авторском YouTube-канале Юрия Костина.

Костин: Слушай, вот на радио и телевидении сейчас появляются какие-то условно молодые авторы некоторых странных произведений, которые я пытаюсь принять и понять, но не получается у меня. Может быть, это неправильно с профессиональной точки зрения. И их место вот в этих агрегатах видеоконтента, типа YouTube, RuTube и так далее. А у тебя есть проект на PREMIER, куда ты приглашаешь…

Маргулис: Он был. Мы попробовали. Мне было интересно посмотреть, что из себя представляют эти тиктокеры. Такие Young Ones - молодое начало, которое нас сотрет. Оно нас не сотрет, потому что они абсолютно другие.

И мы брали героев с самым большим просмотром. Я их толком не знаю, потому что - ну, это совершенно не мое. Но моим соведущим был Сашка ST, Саня Степанов, восхитительный совершенно пассажир, с отличным чувством юмора, эрудированный. И он мне подгонял всяких персонажей. Они все интересные.

Костин: Возвращаясь к этому новому контенту - я все жду новых "Битлов". Понимаешь, вот периодически у меня возникает. Недавно пересматривал какие-то архивные кадры с битломании. Помнишь, сейчас очень много их выложили.

Маргулис: Да.

Костин: Эти сумасшедшие абсолютно люди, которые переворачивают их автомобили, носят их на руках. Ну, кстати говоря, с вами то же самое делали, между прочим.

Маргулис: Да, было такое.

Костин: И двери выносили. У Макара даже песня есть соответствующая на эту тему. Где это все? Почему? Или этого больше не будет?

Маргулис: Ты понимаешь, на самом деле об этом говорит наш возраст. Потому что мы привыкли уже к определенной музыке. Опять же, это тот же самый Лемми Килмистер сказал: "Нас всегда будет цеплять только та музыка, которая цепляла нас в детстве". Вот ты слушал The Beatles, Led Zeppeling. И ты любишь The Beatles и Led Zeppeling, и ты ищешь им подобные. Я, там, люблю Роберта Джонсона, Led Zeppeling, The Beatles, Rolling Stones - я всегда буду в молодежи искать то же самое. Надо спрашивать другое поколение. Почему мы сделали новую программу? Они нас уже не знают. Когда я какому-то популярному исполнителю из этой всей компании задаю вопрос: "Знаешь ли ты "Машину времени"? - "Ну, конечно, знаю". - "А хоть одну песню ты знаешь?" - "Ну да, сейчас вот… Земля в иллюминаторе". Вот-вот. Они уже другие. Они едят другие продукты. Они слушают другую музыку. Они по-другому коммуницируют со всем миром.

Культура Музыка Рок

Главное сегодня

МВД предложило выдавать охотничий билет без медсправки при наличии опыта
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года
Пушков ответил на угрозу Кулебы о реванше в ситуации с "Северным потоком-2"
ЦБ отозвал лицензию у московского "Руна-банка"
В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны
Концерт Дня Союзного государства стал блестящим украшением "Славянского базара в Витебске"
Почему из "Удивительных приключений Юмы" не получилось сказки про нерпу