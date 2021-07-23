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Рубрика: Экономика

Финансовый консультант: Отказ от алкоголя поможет стать миллионером

Алкогольные напитки не только вредят здоровью, но и опустошают личный бюджет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал независимый финансовый консультант Александр Доржиев.

Фото: iStock
Названы сроки для накопления миллиона рублей в разных регионах России

По его подсчетам, среднестатистический взрослый россиянин тратит на спиртное 2,5 тысячи рублей в месяц. Однако, если еще в молодом возрасте эти деньги начать инвестировать, то к пенсии можно стать обеспеченным человеком. Например, если эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке ежемесячно под 10% годовых, то удастся накопить около 15-17 миллионов рублей за 40 лет.

Важно также, что отказ от алкоголя поможет сохранить хорошую физическую форму, а это позволит воспользоваться плодами своих инвестиций и качественно проводить время на пенсии.

Между тем, более трети граждан России (38 процентов) не употребляют алкоголь, утверждают социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). А среди тех, кому за 60, трезвенников более половины (51 процент). Каждый четвертый наш соотечественник употребляет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц. Растет доля тех, кто считает, что все виды алкоголя вредны для здоровья: с 55 процентов в 2018 году до 81 процента в этом.

Экономика Финансы Общество Здоровье

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