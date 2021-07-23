Глава минздрава Турции привал вернуть строгие ограничительные меры

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим ограничительным мерам, чтобы предотвратить дальнейший рост числа заболевших COVID-19. Заявление прозвучало на фоне выявленных в пятницу свыше 11 тысяч новых случаев коронавируса.

"Сегодня зарегистрировано 11 094 новых случая. Мы должны вернуться к строгим мерам", - написал глава минздрава на своей странице в социальной сети Twitter, добавив, что тем, кто еще не успел вакцинироваться, необходимо немедленно сделать это.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Турции было выявлено 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 50 тысяч человек скончались. В связи с высоким числом заболевших (с пиковым значением в 63 тысячи человек) в апреле-мае в стране действовали строгие ограничительные меры: был введен комендантский час, кафе и рестораны работали только на вынос. С 1 июня они постепенно ослаблялись и в июле были окончательно отменены. Однако в последнее время в Турции вновь наблюдает рост числа заболевших.