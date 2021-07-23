Игре Max Payne исполнилось 20 лет

Ровно 20 лет назад, 23 июля 2001 года, вышла культовая и во многом жанрово-образующая игра Max Payne.

"Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка - всё было кончено", - такими словами в открывающей катсцене полицейский из Нью-Йорка начинал свой трагичный рассказ.

Лицо главному герою "подарил" сценарист игры Сэм Лейк. Фото: Remedy

На момент релиза боевик от третьего лица про Макса Пэйна был без преувеличения сказать революционным, хотя главная фича игры с замедлением временем была вероломно "подсмотрена" авторами в "Матрице", наводившей тогда глобальную суету в кинематографе.

У студии Remedy Entertainment настолько получилось соблюсти и выверить баланс и все аспекты своего проекта, что игра возымела ошеломительный успех.

Те самые пролеты в слоу-мо. Фото: Remedy

Даже спустя два десятилетия, если не придираться к неизбежно состарившейся графике, Max Payne играется вполне бодро и интересно, благо сейчас ее можно запустить даже на смартфоне.

А еще в игре был потрясающий атмосферный саундтрек.