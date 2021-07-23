Исследование: Молодежь готова помогать другим и мотивирована идеей долга

Современная молодежь активно занимается волонтерством, готова тратить время на безвозмездную работу, которая приносит пользу обществу, и даже чаще, чем более старшее поколение, мотивирована идеей долга. Но при этом не очень следит за холодильником и каждый месяц теряет 1000 рублей, выкидывая оказавшиеся просроченными продукты. Такой портрет "среднего" молодого россиянина представил Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ Высшей школы экономики по результатам опроса нескольких возрастных групп в рамках ежегодного Мониторинга состояния гражданского общества.

"Это исследование мы проводим с 2006 года, - рассказала "Российской газете" директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова - Опрашивались взрослые россияне (18+), в том числе две группы молодежи: 18-24 и 25-34 лет. Опрашивали как городское население, так и сельских жителей - по 2000 человек в каждой группе. Результаты исследования показывают: гражданское общество в нашей стране определенно есть, большая часть молодежи проявляет такие качества, как социальная ответственность, готовность участвовать в деятельности некоммерческих организаций, принося пользу другим людям. В то же время организация, навязываемая "сверху", нередко отторгается. Недавно, приехав в небольшой городок навестить родных, я наблюдала, как к двери с табличкой, на которой было написано название благотворительной организации, подъехала дорогая машина, из нее вышел явно преуспевающий в бизнесе и жизни мужчина, загрузил к себе сумки с одеждой, собранной для многодетных семей и, уточняя детали по телефону, явно поехал их развозить. Мне было приятно увидеть "вживую" этот пример волонтерства и то, что этот пример вот так просто подтвердил наши наблюдения и выводы, к которым мы пришли в исследованиях".

Итак, вот некоторые качества современных молодых людей, которые показали результаты опроса экспертов ВШЭ.

Они чаще и осознаннее занимаются волонтерством

Этой активностью заняты сейчас до 30% молодежи. Среди россиян 25-34 лет больше, чем в среднем по стране, тех, кто в добровольчестве не случайно, занимается этим осознанно. В среде 18-24-летних к добровольчеству причастен каждый четвертый (25%), здесь же заметно больше лично знакомых с добровольцами: 30%, в среднем по стране - 17%.

Молодые реже состоят в общественных организациях

Молодые участники опросов в 72% и 79% случаев не задействованы ни в каких общественных организациях. Они реже в них состоят и присутствуют на собраниях, но при этом нередко помогают деньгами: благотворительные взносы делает каждый пятый 25-34-летний россиянин (для сравнения - в среднем по стране 15%, а в группе старше 60 лет - лишь 8%).

У 18-24-летних выше других карьерные амбиции: почти каждый десятый хотел бы быть инициатором или руководителем некоммерческой организации.

Молодежь работает за деньги, но готова и безвозмездно

Молодежь чаще, чем поколения 35+ хотела бы работать в общественных организациях за зарплату, однако и к безвозмездной занятости она склонна больше. От 42% до 48% не хотят выполнять неоплачиваемую работу ни в каких НКО, но это меньше среднероссийского показателя 53%.

Молодые больше доверяют НКО и общественным институтам

Уровень недоверия к НКО в России высокий - 39% населения, но молодежь настроена позитивнее. Четверть 25-34-летних не доверяют никому, но это меньше "средней температуры" по стране (31%).

Молодежь ответственнее потребляет и активнее помогает нуждающимся

Чем старше человек, тем выше вероятность, что он будет экономить воду, а чем младше - тем активнее приобретать экотовары в биоупаковке и отказываться от покупки в пользу аренды вещей. От возраста (с приоритетом на молодом) также зависит участие в новых и пока не очень распространенных в России формах взаимопомощи - передаче ненужных вещей и еды нуждающимся через специальные интернет-площадки.

Молодежь чаще мотивирована идеей долга

Каждый третий (33%) россиянин 25-34 лет стремится к экологически ответственному поведению, объясняя это необходимостью для всех. Менее всего движимы идеей общественного долга люди от 45 до 59 лет - 25%.

Самые молодые участники опросов почти в 1,5 раза чаще самых старших ссылаются на желание вносить вклад в улучшение экологии, благополучие нынешних и будущих поколений, а так же втрое чаще говорят о получении удовольствия от ответственных покупок.

Молодые существеннее теряют на неэкономной трате личного бюджета

Каждый третий житель России (31%) теряет до 1000 рублей в месяц из-за того, что не успевает съедать все купленные продукты или приготовленные из них блюда, а каждый десятый (11%) - более 1000 рублей. Эти потери напрямую зависят от возраста: чем старше, тем меньше. 18-24-летние выбрасывают просроченное в 60% случаях, непросроченное - в 20%. Пожилые от 60 лет - вдвое реже: 33% и 12% соответственно.

Для улучшения ситуации молодежь чаще предлагает развивать интернет-приложения (чтобы отдающий лишнюю еду знал, кому передать, а нуждающийся - где взять). Эта идея близка каждому пятому россиянину 18-34 лет, а каждый третий (34%) согласен, что нужно побуждать магазины отдавать продукцию с истекающим сроком годности в благотворительные организации.