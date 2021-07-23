Юрий Лоза подал иск к "Первому каналу" о защите песни "Плот"

Мосгорсуд рассмотрит исковое заявление певца и композитора Юрия Лозы к АО "Первому каналу" о защите исключительных прав на музыкальное произведение "Плот", прозвучавшее в программе "Голос", которая в дальнейшем была размещена в сети "Интернет". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В исковых требованиях Юрий Лоза просит запретить "Первому каналу" распространять песню "Плот" телешоу "Голос". А также просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных авторских прав в размере 4 млн рублей и еще 1 млн - в качестве компенсации морального вреда.

По мнению Лозы, ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала.

Кроме того, по мнению певца, в музыкальном произведении произошли изменения в мелодии, гармонии, песня была сокращена до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд.

Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения.

Кроме того, как указано в иске Юрия Лозы, песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу "Голос", позволивших себе непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.