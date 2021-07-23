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Рубрика: Общество

Как снять риски нарушения прав мигрантов и россиян

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Проблема нелегальной миграции, по данным СПЧ, вошла в тройку основных проблем мегаполисов страны. На этом фоне СПЧ беспокоит проект закона о миграции.

В ряду угроз, которые могут привести к росту социального напряжения, глава СПЧ Валерий Фадеев назвал проблему увеличения квот для мигрантов, что усилит нелегальный найм. Проект закона предлагает работодателю заплатить налог за мигранта до получения им разрешения на работу. Работодатель эту проблему перекладывает на мигранта, а по закону, если средства не будут перечислены заранее, иностранца выдворяют. В итоге, по данным СПЧ, более 2,5 миллиона иностранцев работают без регистрации, что снижает издержки работодателя и нарушает права не только мигрантов, но и граждан. Ведь их невыгодно брать на работу, поскольку они требуют легальной оплаты.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Ситуация усугубляется нововведениями. Дело в том, что проект закона о миграции наряду с возвращением к квотам предлагает ряд новаций. Упрощается, а по факту отменяется экзамен на знание русского языка. Увеличивается въезд неквалифицированной рабочей силы. И, наконец, предлагается ввести разрешение на долгосрочное пребывание в РФ до 10 лет, что влечет приглашение семей.

- Мы закладываем рост не только миграции в арифметической прогрессии, - считает Валерий Фадеев, - но и рост давления на социальный сектор - образование, здравоохранение, жилищный сектор, правоохранительную систему. Эти признаки ухудшения миграционной ситуации грозят стать неуправляемыми, если не адаптировать мигрантов к языковой и культурной среде России.

В СПЧ опасаются, что поправки в закон о миграции "могут внести дисбаланс". Правозащитники предлагают законодательно, вплоть до введения штрафов, исключить давление работодателей на увеличение квот для мигрантов. Настаивают на квотах на прием на работу россиян, на выдворении из страны мигрантов-хулиганов и выдворении иностранцев с опасными болезнями или непривитых. А также рекомендубт ввести в закон экономический баланс защиты прав граждан и прав мигрантов, если они легальны и подчиняются законам России. "Иначе мы получим закрытые сообщества, рост криминала и терроризма", - считает глава СПЧ.

Общество Соцсфера Миграция Президент Совет по правам человека

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