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Рубрика: Экономика

Каково быть самозанятым: плюсы и минусы

Текст: Марина Володина
В России растет число самозанятых граждан. Как показали последние исследования, чаще всего такую форму занятости выбирают те, кто не желает состоять в традиционных трудовых отношениях, но не прочь проявить себя в качестве самостоятельного производителя.
Сегодня в стране зарегистрировано более 2,4 миллиона самозанятых. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Сегодня в стране зарегистрировано более 2,4 миллиона самозанятых. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Сегодня в стране зарегистрировано более 2,4 миллиона самозанятых. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На сегодня в стране насчитывается уже более 2,4 миллиона зарегистрированных самозанятых. Как ранее заявлял министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, почти 60 процентов выпускников вузов и среднетехнических учебных заведений видят свое будущее именно в работе на себя. К 2024 году количество самозанятых, по прогнозам, превысит пять миллионов человек, к 2030-му - достигнет уже 10-11 миллионов.

"То есть это самостоятельный рынок труда, который требует законодательной регуляции", - подчеркивал Антон Котяков.

Согласно исследованию аналитического центра "Башкирова и партнеры", большинство самозанятых (61 процент) выбрали этот вариант потому, что мечтали о другой профессии, еще 29 процентов легализовали деятельность, которой ранее занимались. 10 процентов раньше работали по найму, но теперь решили оказывать такие же услуги, только самостоятельно.

В самозанятые, как правило, идут те, кто уже имеет опыт работы. Причем многие (45 процентов) сочетают самозанятость и трудоустройство по найму. Такое сочетание они объясняют по-разному, но 59 процентов из них говорят следующее: "опасаюсь постоянных изменений правил со стороны государства". Еще 57 процентов таких граждан считают, что так им будет проще получать различные справки. При этом 79 процентов участников исследования сообщили, что доход от "традиционной" работы для их бюджета является "незначительным", а в комментариях при заполнении анкеты чаще всего характеризовали эту занятость словами: "там трудовая книжка лежит".

Основные направления деятельности самозанятых таковы: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. Самый распространенный вариант - когда эти услуги оказывают с помощью цифровых платформ. Но несмотря на то, что такие сервисы оказались очень удобными и востребованными, имеются некоторые нюансы в налоговой системе, что настораживает самозанятых.

Как известно, в соответствии с законом самозанятые платят налог только при наличии дохода - в размере 4 процента, если предоставляют услуги гражданам. А если работают с организациями - 6 процентов.

Опросы показывают, что идея платить взносы в государственные фонды социального страхования на тех же принципах и в тех же размерах, как платят работодатели наемных работников, практически не имеет поддержки у самозанятых. Таковых среди тех, кого беспокоит вопрос о пенсии в будущем, опрос выявил только 4 процента.

Кстати, основная группа (примерно 51 процент) тех, кто не работает с электронными платформами, опасаются, что рано или поздно государство понудит платформы увеличить налоговую нагрузку. И тогда платформы вынуждены будут перенести затраты на самих самозанятых в виде, например, увеличения комиссии за их услуги. Но к этому моменту собственные, "неплатформенные" инструменты поиска приобретателей услуг у самозанятого могут быть уже свернуты.

На вопрос о том, какие из организаций могли бы защищать самозанятых, назывались несуществующие пока саморегулируемые организации (22 процента опрошенных). Однако большинство (91 процент) не видят из внешних защитников и "опекунов" никого, кто мог бы показаться им полезным или эффективным.

Безусловно, налоговая система должна трансформироваться вместе с развитием экономики и появлением новых технологий и различных сервисов, кардинально меняющих рынок труда, например, таких как цифровые платформы. Можно констатировать: законодательные основы регулирования новой формы занятости активно обсуждаются в экспертном сообществе.

По мнению заместителя руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсения Беленького, необходимо переработать ряд законов и открыть дополнительные возможности для самозанятых. В качестве примера он привел закон о рекламе: "там нет упоминания самозанятых, нужно это исправить. Есть множество нормативных актов, которые были приняты до появления института самозанятости. Нужно провести некую ревизию".

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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