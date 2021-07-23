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23 июля 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 23 июля 2021 года № 1 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 23 июля 2021 г.
Опубликован 23 июля 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Камчатскому краю Господарик Яна Николаевна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID- 19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Камчатского края расценивается как неблагополучная.

На протяжении последних 8 недель (с 24.05.2021) отмечается еженедельный рост заболеваемости, составляющий в разные недели от 4% до 29,6%.

По состоянию на 23 июля 2021 количество заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет 16355 человек, показатель заболеваемости составляет 5247,6, что выше показателя по Российской Федерации на 27,3%.

Темп прироста за 28 неделю составил (+) 8,3%.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет, удельный вес которых составляет 83,8%. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны и пр.) и пользующихся общественным транспортом.

По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 46%.

По клиническим формам основной рост составляют лица с бессимптомным течением, удельный вес которых составляет 50%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) гражданам, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси, объектов транспортной инфраструктуры;

- оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- торговли;

- общественного питания;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; .

- культуры и досуга.

1.2. Экипажам судов рыбопромыслового флота, работникам береговых рыбоперерабатывающих предприятий, работникам холодильных терминалов и иным работникам инфраструктуры рыбопромышленного комплекса, имеющих контакт с рыбопродукцией.

1.3. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Камчатского края, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Камчатского края, работникам органов власти Камчатского края и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. В срок до 06.08.2021 предоставить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации и проведения иммунизации по эпидемическим показаниям.

2.2. В срок до 20.08.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.09.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников.

2.3. Оказывать содействие территориальным медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COV1D-I9), в том числе с согласованием даты проведения иммунизации, обеспечении условий для работы прививочных бригад, оповещении сотрудников, доставке работающих в прививочные кабинеты.

2.4. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COV1D-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COV1D-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1 /И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1 /и/1-332.), Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная) и временными Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COV1D-I9" утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации 02.07.2021.

4. Правительству Камчатского края:

4.1 Обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями, требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю информацию об исполнении настоящего Постановления.

4.2. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления.

4.3. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и начальникам территориальных отделов обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Я.Н.Господарик



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