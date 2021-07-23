Постановление главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 23 июля 2021 года № 1 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Камчатскому краю Господарик Яна Николаевна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID- 19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Камчатского края расценивается как неблагополучная.

На протяжении последних 8 недель (с 24.05.2021) отмечается еженедельный рост заболеваемости, составляющий в разные недели от 4% до 29,6%.

По состоянию на 23 июля 2021 количество заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет 16355 человек, показатель заболеваемости составляет 5247,6, что выше показателя по Российской Федерации на 27,3%.

Темп прироста за 28 неделю составил (+) 8,3%.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет, удельный вес которых составляет 83,8%. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны и пр.) и пользующихся общественным транспортом.

По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 46%.

По клиническим формам основной рост составляют лица с бессимптомным течением, удельный вес которых составляет 50%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) гражданам, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси, объектов транспортной инфраструктуры;

- оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- торговли;

- общественного питания;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; .

- культуры и досуга.

1.2. Экипажам судов рыбопромыслового флота, работникам береговых рыбоперерабатывающих предприятий, работникам холодильных терминалов и иным работникам инфраструктуры рыбопромышленного комплекса, имеющих контакт с рыбопродукцией.

1.3. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Камчатского края, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Камчатского края, работникам органов власти Камчатского края и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. В срок до 06.08.2021 предоставить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации и проведения иммунизации по эпидемическим показаниям.

2.2. В срок до 20.08.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.09.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников.

2.3. Оказывать содействие территориальным медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COV1D-I9), в том числе с согласованием даты проведения иммунизации, обеспечении условий для работы прививочных бригад, оповещении сотрудников, доставке работающих в прививочные кабинеты.

2.4. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COV1D-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COV1D-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1 /И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1 /и/1-332.), Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная) и временными Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COV1D-I9" утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации 02.07.2021.

4. Правительству Камчатского края:

4.1 Обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями, требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю информацию об исполнении настоящего Постановления.

4.2. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления.

4.3. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и начальникам территориальных отделов обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Я.Н.Господарик







