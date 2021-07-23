Кардиолог назвала три простых способа снизить давление без лекарств

Кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ имени Алмазова Мария Бояринова рассказала о том, как контролировать давление без лекарств.

Высокое давление связано с употреблением соленой пищи. Чтобы снизить давление на 5-10 мм рт.ст, врач рекомендует не только отказаться от досаливания еды, но и максимально сократить в рационе количество маринованных продуктов, солений, квашеной капусты, копченого и колбасы. При это важно пить достаточно воды, не впадая в крайности. Летом это около 2,3 литра, зимой - около 1,8 литра жидкости, передает "Доктор Питер".

Также людям с гипертонией рекомендуется двигаться как минимум полчаса в день. Это может быть быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание. Длительность и интенсивность нагрузок следует со временем наращивать - до 5 часов в неделю. Важно и постепенное внедрение силовых упражнений.

Кроме того, исследователи выяснили, что дневной сон помогает снизить артериальное давление на 5-6 мм рт.ст. Однако есть и другие данные. Точно известно, что необходимо наладить ночной сон, укладываясь до полуночи.

Кардиолог напомнила, что решение о приеме препаратов для снижения давления следует принимать вместе с лечащим врачом. Он же поможет определить все риски.