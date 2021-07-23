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23.07.2021 17:20
Рубрика: Экономика

Кипр и Греция упростили процедуру въезда для туристов

Текст: Евгения Думанская

На Кипре в два раза снизили стоимость ПЦР-тестов на коронавирус, которые туристы сдают по прибытии в страну, сообщает АТОР.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Россияне стали чаще "привозить" коронавирус из-за границы

Теперь тестирование в аэропорту Ларнаки будет стоить 15 евро вместо 30, а в аэропорту Пафоса нужно будет заплатить 19 евро - ранее тест стоил 32 евро. Россиянам, которые привиты вакциной "Спутник V", проходить ПЦР-тест не нужно, однако обязательно предоставить действующий сертификат о полной вакцинации.

Как рассказали в минтуризма Кипра, в июне россияне обеспечили 45,8% турпотока - на отдых приехали 84 тысячи туристов из России. Власти Греции тоже решили облегчить жизнь туристам, ускорив процедуру выдачи QR-кода. Теперь он будет приходить сразу же после отправки специальной формы PLF, которую заполняют все желающие посетить страну перед поездкой.

Кроме того, отменено правило, согласно которому заполнить форму нужно не позднее, чем за сутки до въезда в Грецию. Теперь туристы, которые не сделали этого заранее, могут подать форму в аэропорту, из которого влетают на отдых.

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