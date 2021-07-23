Клишас прокомментировал возможность взыскания коллекторами долгов по ЖКХ

Дать право коллекторам взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги можно только при гарантии защиты граждан от методов давления. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя инициативу министерства строительства и ЖКХ.

"Расширение возможности работы коллекторов, в том числе на сферу ЖКХ, можно рассматривать только в том случае, если будут предложены действенные механизмы гарантий для граждан от применения коллекторами незаконных методов давления на людей. Наш комитет считает, что эти вопросы взаимосвязаны", - заявил Клишас журналистам.

Ранее Минстрой подготовил и направил в федеральные органы проект поправок, которыми предлагает предусмотреть возможность привлечения коллекторов для взыскания долгов по ЖКК при условии включения их в соответствующий госреестр юридических лиц. Об этом говорится в письме ведомства в ответ на обращение Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, которое опубликовано на сайте ассоциации.