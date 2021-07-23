Компьютер превзошел человека в управлении дронами

Ученые Цюрихского университета разработали алгоритм управления дронами, обеспечивающий более высокую эффективность по сравнению с живыми "пилотами".

Как сообщает издание Sсitechdaily, новый алгоритм впервые строит оптимальные по времени траектории, учитывая при этом ограничения, связанные с моделями дронов. Авторы разработки уверяют, что предыдущие системы в этой области учитывали либо техническую составляющую самого БПЛА, либо траектории движения.

Впрочем, говорить о том, что технология совершенна, пока рано. Для правильной работы системы нужны довольно производительные компьютеры, в среднем просчет траектории занимает более часа.

Есть целый пласт науки в теории автоматического управления, который называется "Оптимальное управление". Используя алгоритмы оптимального управления, можно двигаться максимально экономично, можно максимально быстро. Можно оптимизировать траекторию движения по комфорту пассажиров. Можно комбинировать все эти алгоритмы. "Тут ничего принципиально нового нет", - объясняет генеральный директор компании "Автономные аэрокосмическе системы", участник рабочей группы рынка "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Иван Макаров.

По его мнению, робот тут всегда будет быстрее и точнее человека. "Но пока робот хуже справится с ситуацией, когда алгоритм придется менять на лету из-за усложняющейся задачи. Творчески он не сможет подойти", - добавляет эксперт.

Важно отметить, что данный эксперимент поставлен в лаборатории, где координаты аппарата измерены очень точно, а вся обстановка известна заранее. "В реальном полете такой же точности и предсказуемости добиться очень сложно. А если еще и есть препятствия по пути - то сложность задачи возрастает многократно. Человек, сидя в кабине, с определением своего положения относительно препятствий справляется намного лучше сегодня. Особенно в неизвестной обстановке", - говорит Макаров.

В России есть целый ряд работающих разработок по системам автопилотирования под разные классы аппаратов. С массой от сотен грамм, до нескольких тонн. Есть разработки, где аппарат будет способен лететь автономно по карте и визуальной картинке, как 100 лет назад до изобретения радионавигации.

"Если говорить про автопилотирование дронов в помещении, то такие разработки тоже ведутся. Появляются компактные лидары, которые производители дронов интегрируют в систему автопилотирования и появляется возможность облетать препятствия. Дроны которые летают вне помещений, сегодня идеально справляются с задачами съемки и фотографирования. Также, в ближайшие 5-10 лет намечается прорыв в области доставки грузов дронами. Причем не пиццы в ограду на дачу, а сотни килограмм на сотни километров. Для дронов летающих в помещении или близко к строениям - это обследование инфраструктуры (заводов, мостов, ветряных электростанций, опор ЛЭП, высотных конструкций), обследование завалов при чрезвычайных ситуация", - заключает эксперт.